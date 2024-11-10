Художник из Орехово-Зуева написал портрет Героя России Алексея Осокина
Член Союза художников России, преподаватель детской школы искусств имени Якова Флиера Илья Рожков написал портрет Героя России Алексея Осокина из Орехово-Зуева. Боец погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Художник, дизайнер мебели, краснодеревщик, педагог Илья Рожков передал полотно музею Дулевского фарфорового завода города Ликино-Дулево. Там откроют зал, посвященный специальной военной операции.
Илья Рожков отказался от идеи написать обычный портрет по фотографии. Он подошел к задаче творчески: создал портрет-памятник, на котором изобразил человека чести и долга, который отдал свою жизнь за Родину. На заднем плане картины мастер изобразил монумент воину-защитнику, который находится в Орехово-Зуеве. Летящие журавли — это символ солдатских душ, вознесшихся в небо.
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