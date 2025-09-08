Художественный мастер-класс для детей участников СВО прошел в Лобне

В Художественной галерее имени Владимира Коробкова в Лобне прошел мастер-класс для детей участников специальной военной операции. Мероприятие организовало местное отделение Ассоциации ветеранов СВО при поддержке администрации городского округа.

Юные художники под руководством учащихся Лобненской детской школы искусств создавали портреты своих отцов. В работе дети использовали профессиональные материалы. Выполнены портреты в разных техниках — от акварели до графики.

Все участники получили в подарок наборы для творчества. Их работы будут выставлены в Галерее в течение сентября. Выставка доступна для свободного посещения ежедневно с 10:00 до 19:00.