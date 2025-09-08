Художественный мастер-класс для детей участников СВО прошел в Лобне
В Художественной галерее имени Владимира Коробкова в Лобне прошел мастер-класс для детей участников специальной военной операции. Мероприятие организовало местное отделение Ассоциации ветеранов СВО при поддержке администрации городского округа.
Юные художники под руководством учащихся Лобненской детской школы искусств создавали портреты своих отцов. В работе дети использовали профессиональные материалы. Выполнены портреты в разных техниках — от акварели до графики.
Все участники получили в подарок наборы для творчества. Их работы будут выставлены в Галерее в течение сентября. Выставка доступна для свободного посещения ежедневно с 10:00 до 19:00.
Напомним, Художественная галерея имени Коробкова расположена в Лобне на улице Ленина, дом 16. Она была открыта 29 октября 2004 года. Инициатором создания галереи был заслуженный художник Российской Федерации, автор геральдических символов города — Владимир Коробков. В 2021 году ей было присвоено его имя.