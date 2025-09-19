Художественный мастер-класс для детей участников СВО прошел в Балашихе

В Балашихинской картинной галерее 18 сентября состоялся трогательный художественный мастер-класс «Мой папа-Герой», в котором приняли участие дети бойцов специальной военной операции. Это мероприятие стало важным событием, направленным на патриотическое воспитание и поддержание связи поколений.

«Такие акции имеют огромное значение в воспитании нового поколения. Дети должны гордиться действиями и поступками своих отцов. Ребятам, которые находятся в районе специальной военной операции, будет очень приятно получить рисунок своего ребенка», — отметил Василий Крюков.

Начало встречи ознаменовалось торжественным возложением цветов к Вечному огню мемориального комплекса, посвященного павшим воинам-землякам. Перед собравшимися выступил представитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха Василий Крюков. В своем обращении он подчеркнул значимость подобных акций для воспитания подрастающего поколения.

Под чутким руководством педагогов и учащихся Детских школ искусств Балашихи маленькие участники мастер-класса создавали портреты своих отцов и писали им письма. Этот творческий процесс позволил детям выразить свои чувства, гордость и любовь, а также почувствовать связь с близкими, находящимися вдали.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация ветеранов СВО и Центр патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи». Их общая цель — укрепление семейных и общественных связей, а также передача молодому поколению памяти и уважения к подвигам своих близких.