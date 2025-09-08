Художественный мастер-класс для детей участников СВО пройдет в Балашихе

В Балашихинской картинной галерее 18 сентября состоится художественный мастер-класс «Мой папа — Герой». Участниками станут дети бойцов специальной военной операции, которые под руководством опытных педагогов и учащихся Детских школ искусств городского округа Балашиха создадут портреты своих отцов.

Цель мастер-класса — не только развитие творческих способностей детей, но и укрепление связи поколений, передача памяти о подвигах близких и формирование чувства гордости за своих героев. Лучшие работы, созданные в ходе занятия, будут отобраны для участия в выставке, которая пройдет в палатах Федерального Собрания Российской Федерации — важном месте, символизирующем государственную поддержку и признание.

Начнется мероприятие с торжественного возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса павшим воинам-землякам, где участники почтят память защитников Родины. Перед гостями выступит Герой России, участник СВО, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Иван Клещерев, который поделится своими воспоминаниями и вдохновит детей своим примером мужества и патриотизма.

Кроме того, дети примут участие в акции «Письмо солдату», выразив таким образом свою поддержку и благодарность защитникам Родины.

Организаторами мастер-класса выступают Ассоциация ветеранов специальной военной операции и Центр патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи». Подобные мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании у молодежи чувства ответственности и любви к своей стране.

Мастер-класс «Мой папа — Герой» начнется в 16:00 по адресу: городской округ Балашиха, проспект Ленина, дом 10.