Художественный мастер-класс для детей бойцов СВО прошел в Волоколамске

Акция «Мой папа — Герой!» направлена на поддержку участников специальной военной операции. Более 250 отцов из Волоколамского округа несут службу на передовой, пока их дети растут, развиваются, учатся и творят.

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Вирясов и священник Ильинского храма Евфимий Княжев в обращении к участникам мастер-класса подчеркнули важность проекта, направленного на поддержку защитников Отечества.

Собравшиеся в Детской школе искусств ребята с помощью кистей и красок постарались воплотить на бумаге образ самых близких и дорогих людей. Детям помогали наставники — художественные руководители школы. Участниками мастер- класса стали и ребята, чьи отцы отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Их героизм навсегда останется в сердцах и в истории Волоколамского округа.

Почетным гостем стал участник боевых действий в Чечне Алексей Бухаров, в честь которого был создан уникальный коллаж из фотографий, газетных и журнальных вырезок.

Программа мероприятия также включала в себя музыкальные выступления, познавательную лекцию и мастер-класс по мыловарению. Мыло, изготовленное детскими руками, будет отправлено бойцам в зону СВО как символ тепла и поддержки из родного дома.