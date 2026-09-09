Художественную выставку о 1429-м полке открыли в Наро-Фоминске

8 сентября во Дворце культуры «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой состоялось торжественное открытие художественной выставки «1429 в лицах. АпрелеVка», посвященной военнослужащим 1429-го гвардейского мотострелкового полка. Экспозиция, включающая портреты героев нашего времени, станет живой летописью мужества и преданности Отечеству.

На полотнах представлены портреты бойцов из Москвы, Тулы, Московской и Тульской областей, которые осенью 2022 года встали на защиту Родины в составе 1429-го полка. Каждый портрет передает не только внешнее сходство, но и внутреннюю силу, стойкость и глубокую преданность своему делу. Художникам удалось поймать то, что порой невозможно выразить словами, — в твердом взгляде, в едва заметной усталости, в спокойной решимости.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» — эти строки, ставшие лейтмотивом выставки, особенно актуальны сегодня, когда бойцы прямо сейчас пишут историю страны, отстаивая мир и безопасность, храня верность долгу и Отечеству.

Выставка «1429 в лицах. АпрелеVка» будет работать до 20 сентября. Возрастная категория: 6+. Организаторы приглашают жителей и гостей Апрелевки посмотреть в глаза бойцам, чьи лица и истории не оставят равнодушными. За каждым образом — реальная судьба, за каждым взглядом — мужество и любовь к России.