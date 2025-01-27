Хранитель старейшей мельницы Курской области погиб на спецоперации

Хранитель старейшей в Курской области водяной мельницы в селе Красниково Сергей Ешин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Врио главы региона рассказал, что познакомился с Ешиным, еще когда был депутатом от Самарской области. Тогда покойный помогал восстанавливать мельницу в Нефтегорском районе и был на ее открытии в 2023 году.

«Сергей был не просто мастером своего дела — он был человеком с большим сердцем, светлым, искренним и чистым. Профессиональный десантник, с началом СВО не смог остаться в стороне», — добавил Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в зоне спецоперации погиб медик-инструктор Алексей Павлов, спасший десятки жизней. Он был убит, вытаскивая раненых из грузовика возле Каменки в ДНР.