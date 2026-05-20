Храм построят в деревне Дементьево Раменского округа в 2026 году
Новый храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» построят в деревне Дементьево на территории городского кладбища в Раменском округе. Работы завершат до конца 2026 года.
Строительство началось по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла в 2024 году. Кирпичные стены уже возведены, помещение почти готово. Храм создан в форме шестигранника, его высота по кресту составит 22 метра.
Прихожане уже начали совершать здесь совместный молебен каждую субботу. Жители округа решили продолжать молитвы о бойцах спецоперации.
«Специальная военная операция, к сожалению, не обошлась без жертв. Мы будем всегда служить панихиды по этим героям, которые отошли в мир иной, отдали за нас жизнь, сохранили нашу Родину. Мы хотим пригласить всех неравнодушных людей приехать сюда. Каждый желающий сможет внести свой вклад в это благородное дело», — рассказал протоиерей Андрей Козорезов, настоятель Казанского храма.
Отец Андрей также отметил, что во время посещения зоны СВО бойцы рассказали ему: даже на расстоянии тысяч километров они ощутили духовную поддержку через наши молитвы здесь.
В планах прихожан — залить купол бетоном, установить крест, обустроить крышу и начать отделку штукатуркой.