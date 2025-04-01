Храм имени небесного покровителя города Филарета возведут в Коломне

Православные верующие и близкие погибших в зоне специальной военной операции обратились в администрацию Коломны с инициативой построить Филаретовский храм. Его возведут в микрорайоне Колычево у Молодежного центра «Русь».

Проект приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. Храм посвятят погибшим в спецоперации бойцам. Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел 1 апреля на месте будущего храма провел молебен на начало строительства.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, с давних времен на Руси была традиция возводить православные храмы в честь побед русского оружия и в память о павших воинах.

Представители духовенства, военнослужащие, родственники и близкие участников специальной военной операции, депутаты и жители микрорайона собрались на общей молитве на бульваре 800-летия Коломны.