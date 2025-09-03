США подверглись нападкам со стороны Европы из-за позиции по Украине, поскольку «партия войны» жаждет продолжения конфликта до последнего украинца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава государства заметил, что подходы к урегулированию могут быть разными.

«Есть те, которые говорят: „Нужно воевать до последнего украинца“», — сказал он, пояснив, что подобным образом дело пытаются представить некоторые европейцы.

Представители действующей американской администрации и сам президент США Дональд Трамп, по словам Путина, пытаются найти мирное решение. Поэтому и вызывают на себя вал критики.

Президент подчеркнул, что СВО завершится, если возобладает здравый смысл.