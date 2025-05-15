Хоккейный матч в поддержку участников СВО прошел в Подольске

Благотворительное мероприятие состоялось в ледовом дворце «Витязь». На площадке встретились хоккеисты клубов «Феникс» и «Подольск».
Игру организовали для помощи участникам специальной военной операции. Именно поэтому на главном мониторе спортивного комплекса показывали рекламу благотворительного фонда «СВОИМ», который помогает военнослужащим в адаптации и реабилитации.
«Мы не оказываем поддержку фронту, это наши товарищи делают. Мы принимаем тех ребят, которые получили ранения, контузии и так далее. К сожалению, меньше этих ребят не становится», — рассказал сопредседатель благотворительного фонда «СВОИМ» и «Клуба народного единства» Александр Казаков.
Заместитель глава администрации Подольска Вадим Буров отметил, что на благотворительный матч пригласили хороших и профессиональных хоккеистов, многие из них — воспитанники подольского хоккея. «Приятно, что много народу пришло поддержать нашу акцию», — сказал Вадим Буров.
Игроки команд — мастера спорта, обладатели Кубка Гагарина, действующие участники Континентальной хоккейной лиги — показали на льду яркую борьбу. В итоге встреча закончилась вничью со счетом 8:8. Поставленная благородная задача была выполнена — все собранные средства пойдут в фонд помощи героям СВО.
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