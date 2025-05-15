Хоккейный матч в поддержку участников СВО прошел в Подольске

Благотворительное мероприятие состоялось в ледовом дворце «Витязь». На площадке встретились хоккеисты клубов «Феникс» и «Подольск».

Игру организовали для помощи участникам специальной военной операции. Именно поэтому на главном мониторе спортивного комплекса показывали рекламу благотворительного фонда «СВОИМ», который помогает военнослужащим в адаптации и реабилитации.

«Мы не оказываем поддержку фронту, это наши товарищи делают. Мы принимаем тех ребят, которые получили ранения, контузии и так далее. К сожалению, меньше этих ребят не становится», — рассказал сопредседатель благотворительного фонда «СВОИМ» и «Клуба народного единства» Александр Казаков.