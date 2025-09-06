Хоккейный матч памяти участника СВО Дмитрия Тараева прошел в Подольске

Команды 2014 и 2015 годов рождения приняли участие в хоккейном матче в Подольске. Его посвятили памяти воспитанника местной школы хоккея, тренера Дмитрия Тараева.

Ранее Дмитрий тренировал будущих чемпионов. Осенью 2022 года он решил встать на защиту Родины.

3 сентября 2023 года Дмитрий погиб в зоне специальной военной операции. Теперь в эту дату проводят памятные мероприятия, в том числе в ледовом дворце «Витязь», где он работал.

На фронте он успел помочь не только Родине, но и сослуживцам. Посмертно был награжден Орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

Хоккей был неотъемлемой частью его жизни. Даже находясь на фронте, он всегда ждал новостей от своих воспитанников.

После матча ребята вместе с почетными гостями и руководством школы возложили цветы к мемориальной доске Дмитрия Тараева.