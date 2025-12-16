Хоккейный матч ко Дню героев Отечества прошел в Лобне
На катке в центральном парке, несмотря на морозную погоду, было жарко. За победу боролись хоккейный клуб «Лобня» и дружина «Белые медведи».
Обе команды отличаются слаженностью и высоким мастерством, поэтому матч получился зрелищным и динамичным.
«Это наш отечественный вид спорта, мы также пытаемся прививать любовь к нему молодому поколению. Чтобы все люди видели, как можно хорошо провести время», — отметил игрок ХК «Лобня» Алексей Ельтовский.
Игру посвятили Дню героев Отечества и памяти Владимира Барахтенко, героя России, погибшего в ноябре 2022 года в зоне специальной военной операции. Он с детства увлекался спортом, играл за команду «Лобня», выступал в Ночной хоккейной лиге, был смелым и целеустремленным человеком.
«Мы не просто словом, а делом показываем, что мы помним о тех героях, которые ценой своей жизни дали нам независимость, свободу. И очень важно, мне кажется, что сегодня было много болельщиков, которые пришли поддержать обе команды», — сказал капитан команды «Белые медведи», депутат Государственной думы Олег Гарин.
Глава Лобни и секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова вручила лучшим игрокам матча награды и поздравила с успехом городскую команду, которая одолела соперников с небольшим перевесом. Впрочем, цифрам никто не придал значения, и настоящую победу одержали дружба и любовь к Родине, интересы которой надежно защищают сильные телом и духом люди.