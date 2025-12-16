Хоккейный матч ко Дню героев Отечества прошел в Лобне

На катке в центральном парке, несмотря на морозную погоду, было жарко. За победу боролись хоккейный клуб «Лобня» и дружина «Белые медведи».

Обе команды отличаются слаженностью и высоким мастерством, поэтому матч получился зрелищным и динамичным.

«Это наш отечественный вид спорта, мы также пытаемся прививать любовь к нему молодому поколению. Чтобы все люди видели, как можно хорошо провести время», — отметил игрок ХК «Лобня» Алексей Ельтовский.

Игру посвятили Дню героев Отечества и памяти Владимира Барахтенко, героя России, погибшего в ноябре 2022 года в зоне специальной военной операции. Он с детства увлекался спортом, играл за команду «Лобня», выступал в Ночной хоккейной лиге, был смелым и целеустремленным человеком.