Хоккеист Вячеслав Фетисов передал гумпомощь центру спецподготовки в Балашихе

Советский и российский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов побывал в Центре специальной подготовки «Витязь», расположенном в городском округе Балашиха. Во время визита он передал центру гуманитарную помощь, выразив поддержку бойцам и сотрудникам учреждения.

Центр «Витязь» в Балашихе — первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту, функционирующий с 24 апреля 2023 года. Созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева комплекс стал пилотной моделью, объединившей все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.

В Центре спецподготовки, расположенном по адресу Восточное шоссе, владение № 2, каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и внимание к каждому солдату считаются важным элементом успеха и победы.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на социальную поддержку и дополнительные льготы. Получить подробную информацию о работе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.