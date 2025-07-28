Хирурги в Истре восстановили подвижность руки бойца СВО после ранения

Сложную операцию для защитника Отечества провели в Истринской клинической больнице. Пациента выписали уже на пятые сутки после операции.

Мужчина получил тяжелое ранение несколько месяцев назад, пытаясь отбить атаку FPV-дрона. Первую помощь ему оказали в зоне проведения специальной военной операции — прошел лечение в госпитале, а уже потом на месте дислокации в Истре боец обратился к специалистам Истринской клинической больницы.

«Пациент был госпитализирован. Мы обнаружили множественные осколки в области срастающихся переломов пястных костей, которые мешали движению. В ходе часовой операции удалили наиболее крупные фрагменты, мешавшие активной работе кисти. Операция прошла успешно! Уже через несколько дней подвижность пальцев улучшилась», — прокомментировал заведующий отделением Денис Гараев.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации.