Хирург из Волоколамска повторно отправился в зону СВО

Врач уже побывал в зоне специальной военной операции, когда поехал добровольцем на помощь медикам. Тогда Арсений работал начальником хирургической службы госпиталя.

Узнав о возможности снова поехать в такую командировку, хирург сразу же принял положительное решение. О себе Арсений говорит: «Я всегда в первых рядах».

Врач уверен, что настоящие хирурги рождаются на войне. «Там все происходит быстрее, возникают нестандартные ситуации, часто приходится принимать быстрые, но взвешенные решения. Это именно те условия, которые помогают развивать необходимые навыки и принимать важные решения», — рассказал Арсений.

Он поделился воспоминаниями о своей работе на передовой в 2023 году. В госпиталь, который находился примерно в 60 километрах от линии соприкосновения, привозили раненых, у которых был боевой настрой. Они не теряли веру и надежду, многие даже соревновались между собой, кто быстрее встанет на ноги и вернется назад.

Врач подружился со многими ребятами и продолжает общаться с ними до сих пор. Приобретенные на СВО друзья подарили Арсению бронежилет и каску, которые он возьмет с собой в командировку.

«Да, там непросто, особые условия работы и жизни, со своими ограничениями. Но я считаю, что это того стоит, когда ты попадаешь в братство настоящих мужиков, которые осознанно пошли служить и защищать свою Родину от нацизма», — сказал хирург.