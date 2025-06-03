Херсонские энергетики вернули свет во все районы после обстрела ВСУ

Электроснабжение вернулось во все районы Херсонской области после повреждения украинскими боевиками линии электропередачи Джанкой — Мелитополь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Он подчеркнул, что специалисты провели переподключение населенных пунктов к резервной системе.

«Все районы Херсонской области запитаны. Электроснабжение восстановлено — все абоненты на линии, в том числе социально значимые объекты», — отметил Сальдо.

Украинские боевики провели обстрел, повредивший линию электропередачи, в минувший понедельник, 2 июня. В результате без света и воды остались жители 288 населенных пунктов Херсонской области, где живут 227 тысяч человек.

Линию электропередачи Каховская — Дудчино восстановили к утру вторника. После этого началось постепенное подключение районов к резервной схеме со стороны Крыма.

Устроенный украинскими боевиками принудительный блэкаут затронул и Запорожскую область, где обстрел повредил энергетическую инфраструктуру. Без света остались 457 населенных пунктов и более 600 тысяч абонентов. Ремонтные бригады провели необходимые работы и постепенно вернули свет сначала в Бердянск, а потом в Мелитополь.