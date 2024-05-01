Гвардии ефрейтор под обстрелом смог восстановить поврежденный мост | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 05:18 Гвардии ефрейтор под обстрелом смог восстановить поврежденный мост Гвардии ефрейтор Чернов под артобстрелом обеспечил форсирование водной преграды РИА «Новости»

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Гвардии ефрейтор Александр Чернов под артобстрелом демонтировал и заменил узел поврежденного моста, благодаря чему мотострелковые подразделения успешно форсировали водную преграду. Об подвиге бойца рассказало Министерство обороны России.

«При организации форсирования водной преграды Александр под непрекращающимся артиллерийским обстрелом произвел демонтаж и замену узла наведенного тяжелого механизированного моста, поврежденного минометным огнем противника», — уточнили в ведомстве.

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В итоге слаженная и четкая работа военного позволила подразделениям преодолеть водную преграду и закрепиться на новых рубежах.

Также в ходе СВО отделение гвардии ефрейтора быстро восстановило более 30 единиц боевой техники, которая получила повреждения во время сражений.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как российский военный Игорь Трофимов благодаря решительности и смелости отразил атаку ВСУ. Он сообщил о приближении вражеских дронов, самостоятельно ликвидировал два беспилотника и обезвредил взрывчатку.