Сбор гумпомощи для жителей освобожденных городов начался в Балашихе

Стартовал сбор гуманитарной помощи для освобожденных городов в зоне специальной военной операции. Активное участие в этом мероприятии принимают члены партии «Единая Россия». На собранные средства были приобретены необходимые продукты питания — крупы, макароны, консервы — которые в первую очередь нужны жителям освобожденных территорий.

Каждый желающий может внести свой вклад. Уже 6 декабря собранный груз будет отправлен в зону специальной военной операции, чтобы помочь жителям освобожденных городов.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный. По всем вопросам можно обращаться по телефону 89851936403.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».