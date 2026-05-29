Гумпомощь отправили из Можайска госпитализированным бойцам СВО

Девятый гуманитарный конвой отправился из Можайского округа 26 мая. Студенты и педагоги Можайского техникума сшили пробные чехлы для аппарата Илизарова для реабилитации бойцов в военном госпитале.

Половина гуманитарной помощи останется в филиале № 4 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Краснознаменске. Отдельная часть груза будет направлена в зону специальной военной операции.

Для бойцов на реабилитации «Ансамбль песни „Калинка“» Можайского культурно-досугового центра устроил выездной концерт. Передачу каждой посылки сопровождала и контролировала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

В госпиталь доставили средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также пирожки, испеченные Натальей Волковой. Для бойцов на передовой сформировали отдельный груз, в который вошли 200 бутылок можайского молока.

Чехлы для аппарата Илизарова привезли на примерку, чтобы проверить, удобно ли бойцам будет ими пользоваться. Материалы для их изготовления закупает депутат Совета депутатов Можайского округа Елена Прокутина. Если опыт признают удачным, то в следующих конвоях техникум начнет отшивать их регулярно.

Воспитатель детского сада «Лучик» в поселке Уваровка Евгения Мареева подготовила для каждого бойца персональный набор: памятную открытку, брелок и сладкое угощение. К делегации присоединился член Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Роман Гомыляев.

«Милые наши, лучшие, дорогие педагоги! Низкий поклон всем причастным к сбору гуманитарной помощи для госпиталей! Только вместе победим! Победа будет за нами!» — поблагодарила коллег Галина Аксенова.