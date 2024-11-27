Гумпомощь на 7 миллионов рублей отправили из Павловского Посада в зону СВО

Из Павловского Посада в зону специальной военной операции отправили большую партию гуманитарной помощи. Груз сформирован на сумму свыше семи миллионов рублей.

В зону СВО доставят шесть автомобилей, два квадроцикла и три мотоцикла. Помимо дорожной техники, бойцы получат посылки от родных и предметы фронтового обихода.

Конвой навестит более 85 бойцов, которые служат в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской, ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Около 20% помощи доставят впервые обратившимся землякам.

«Благодарю всех причастных в формировании и доставке этого гуманитарного груза. Желаю нашим волонтерам легкой дороги и скорейшего возвращения домой к родным и близким!», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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