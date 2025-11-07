Гумпомощь из Ленинского округа отправили в Донецкую Народную Республику

В честь празднования Дня народного единства в Ленинском городском округе организовали сбор гуманитарной помощи. Три грузовика с инструментами, строительными материалами, медикаментами, консервами и другими необходимыми вещами и продуктами отправили бойцам 54-го мотострелкового полка.

«В первые два дня активное участие принимали жители Ленинского городского округа. На третий день к инициативе присоединились представители диаспор», — добавила Елена Перепелица.

По словам руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елены Перепелицы, акцию по сбору гуманитарной помощи проводили в течение трех дней.

В сборах приняли участие: некоммерческая организация «Видновская станичное Казачье общество», автономная некоммерческая организация «Северный человек», «Русская община», Московская областная общественная организация по поддержке традиций и развитию культуры, искусства и спорта «Региональная Армянская Диаспора „Мер -Тун“», общественная организация «„Местная национально-культурная автономия азербайджанцев“ Ленинского района Московской области», «Землячество Республики Таджикистан», Видновское благочиние, волонтеры Подмосковья, а также неравнодушные жители округа.

Как рассказал координатор общественной организации по поддержке традиций и развитию культуры, искусства и спорта «Региональной армянской диаспоры „Мер-Тун“» Давид Отарян, по заявке войсковой части № 31831 собрали технические инструменты для различных работ, отправили доски и укрытия.

«С начала специальной военной операции мы участвуем в акциях по сбору гуманитарной помощи, во всех мероприятиях и помогаем разным частям», — добавил Давид Отарян.