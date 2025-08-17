Гумпомощь доставили из Серпухова бойцам СВО и жителям приграничных районов

Команда движения «Здоровое Отечество» из Серпухова под руководством Сергея Ситникова завершила гуманитарную миссию в приграничных районах. Волонтеры доставили необходимую помощь защитникам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Гуманитарный конвой направили в два военных подразделения. Бойцам доставили холодильники, телевизоры, ноутбуки и генераторы. А роте радиоэлектронной борьбы передали современный компьютер и большой телевизор, позволяющие более оперативно отслеживать и ликвидировать вражеские дроны. Помимо этого, защитники получили письма от юных жителей Серпухова с теплыми словами поддержки.

Также активисты «Здорового Отечества» помогли семьям, которые живут в приграничной зоне. Им передали необходимые вещи, включая газовую плиту, одежду, продукты питания и сладости для детей.

Руководителю патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергею Ситникову и волонтеру Евгению Полторыхину за самоотверженный труд и неоценимый вклад в поддержку военнослужащих вручили благодарственное письмо от подразделения беспилотных летательных аппаратов Министерства обороны Российской Федерации.