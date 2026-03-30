Гумпомощь для воспитанников детского дома собрали студенты из Одинцова

Студенты Международного института энергетической политики и управления инновациями Одинцовского кампуса собрали и передали гуманитарную помощь. Груз направили участникам специальной военной операции, раненым в госпиталях и воспитанникам Луганского детского дома.

Инициаторами сбора выступили студенты бакалавриата и магистратуры института. К акции присоединились преподаватели и сотрудники кампуса. Общими усилиями удалось собрать вещи первой необходимости и подарки для детей.

Доставка груза состоялась 25 марта. Студенты программы «Мировая экономика, инновации и международный бизнес» лично передали помощь адресатам. В Луганский детский дом привезли спортивный инвентарь, одежду, игрушки, настольные игры и сладкие наборы.

«Мы хотели не просто передать вещи, а поддержать ребят вниманием. Для нас важно, чтобы они чувствовали заботу», — отметил один из участников.

В институте подчеркивают, что подобные инициативы являются частью воспитательной работы. Руководство делает акцент на формировании у студентов чувства ответственности, уважения к истории страны и готовности помогать.

«Мы продолжим такие поездки и будем расширять помощь», — сообщили в администрации кампуса.

Коллектив института планирует и дальше направлять гуманитарные грузы в новые российские регионы и поддерживать детские учреждения.