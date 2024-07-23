Гумконвой из Павловского Посада отправился в зону СВО

Гуманитарный конвой из Павловского Посада отправился в зону проведения специальной военной операции. Бойцы получат мотоциклы, автомобили, квадроциклы, купола РЭБ, FPV-дроны, детекторы дронов — на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Конвой посетит более 100 человек из абсолютно разных подразделений — от Херсона до Белгорода.

Перед поездкой нужно обязательно помолиться перед иконами о хорошей дороге и о наших ребятах в Церкви Казанской иконы Божией Матери.

«Очередной гуманитарный конвой уходит с нашей земли. Мы молимся за наших воинов — защитников Отечества. Эту помощь принесли люди, чувствуя свою сопричастность, переживая за наших ребят. Радостно, что многие откликаются и каждый помогает, чем может. Молились горячо, чтобы наши земляки встретились с нашими военнослужащими. Сегодня нам всем как никогда нужно быть едиными», — напутствовал в дорогу участников конвоя священник, благочинный Павлово-Посадского округа Александр Анохин.

Дорогая предстоит долгая и тяжелая, но конвой отправляется в путь, потому что нашим ребятам нужна помощь и поддержка.

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