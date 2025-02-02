Гумгруз из Дмитрова отправили в зону СВО на Курское, Купянское и Запорожское направления

По поручению главы Дмитрова Ивана Курданина в округе собрали и отправили гуманитарную помощь в зону специальной военной операции на Курское, Купянское и Запорожское направления. В знак благодарности защитники передали администрации флаг своего подразделения.

Большой объем гуманитарной помощи отправили дмитровским бойцам, которые служат в 7-й бригаде военной разведки. Груз героям доставили волонтер Михаил Васюков и депутат Совета депутатов Александр Корнев. Защитники поблагодарили администрацию округа и подарили флаг своего боевого подразделения.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поблагодарил волонтеров и жителей, которые помогали собирать посылки для бойцов.

«2025 год президент объявил Годом защитника Отечества. Каждая посылка — это не просто помощь, это наша поддержка, благодарность и вера в бойцов», — сказал он.