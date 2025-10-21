Гуманитарный конвой вернулся с передовой в Богородский округ

20 октября в Ногинск вернулся гуманитарный конвой, который муниципалитета отправлял для поддержки военнослужащих. В состав делегации входили представители Русской общины и Ассоциации ветеранов СВО из Богородского округа, а также волонтеры и активисты, чья часть находится вблизи Горловки.

Команда отправляется на передовую несколько раз в месяц, собирая грузы с учетом просьб бойцов. Активисты поддерживают постоянный контакт с солдатами, чтобы знать, что именно им необходимо. Большую часть груза удается сформировать благодаря неравнодушным жителям, которые делают пожертвования, а также с помощью личных средств волонтеров.

В этот раз на фронт доставили продукты питания и электронные устройства. Кроме того, команда провела краткий обучающий курс и тренировки на полигоне. Волонтеры уже не впервые посещают Горловку и отмечают доброжелательное отношение местных жителей, которые всегда готовы помочь с размещением.

«Общаешься и с обычными местными жителями на улице, и с военными — все приветливые, доброжелательные», — рассказал участник Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа, кавалер ордена Мужества Владимир Романов-Кудрявцев.

Работа в этом направлении обязательна будет продолжена.