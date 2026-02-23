Гуманитарный конвой с техникой и лекарствами отправили из Павловского Посада

Более 20 тонн грузов собрали жители Подмосковья для военнослужащих. Двадцатого февраля из Павлово-Посадского городского округа отправился большой гуманитарный конвой.

Колонну возглавил председатель местного Совета депутатов Роман Тикунов. Перед дорогой священник Александр Анохин провел молебен. Организаторы подчеркивают: в этот раз особое внимание уделили связи. Бойцам везут спутниковый интернет «Газпром АМУ 1», усилители сигнала, детекторы дронов, модемы и тепловизоры.

В составе груза бронированный пикап УАЗ, «Нива», «Буханка», квадроцикл и мотоцикл. Также отправили вагон-дом, генераторы, сварочные аппараты, бензопилы и наборы инструментов для ремонта. Не забыли о запчастях, масле, аккумуляторах, колесах и шинах.

Для быта передали стиральную машину, ноутбуки, принтеры, маскировочные сети и теплые куртки. Продуктовый набор составили из консервов и товаров длительного хранения. Добавили средства гигиены, лекарства, огнетушители и окопные свечи.

Депутат Московской областной Думы Линара Самединова помогла приобрести бронированный пикап. Ее дети Демьян и Злата вложили в груз трогательные открытки.

«Такие моменты напоминают, что за каждой помощью стоит живая человеческая забота», — отметили в округе.

С собой бойцам передали 115 посылок от родственников. Общая стоимость помощи за месяц превысила 11 миллионов рублей.