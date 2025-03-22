Гуманитарный конвой отправился из Павлово-Посадского округа в зону СВО

От Храма Казанской иконы Божией Матери волонтеры отправились с гуманитарной миссией в зону проведения специальной военной операции. Конвой с грузом объедет свыше 40 подразделений, где служат бойцы из Павлово-Посадского городского округа.

Защитникам доставят два автомобиля, мотоцикл, многофункциональную радиоуправляемую платформу «Подорожник 4», два квадрокоптера «Мавик», пять детекторов дронов, генераторы, тепловизионные и калиматорные прицелы, тактические наушники, автономные отопители, запчасти для автомобилей, стройматериалы, маскировочные сети, адресные посылки, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое.

Добровольцы побывают в Курской и Белгородской областях, в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Как рассказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, в эту поездку вновь отправятся музыканты из группы I.l.a.y. & C.в.о.й.

«Бойцы получили много приятных впечатлений от концертов в прошлый раз. Мы не смогли не пригласить ребят снова. Желаю участникам гуманитарного конвоя безопасной поездки и скорейшего возвращения домой!» — добавил руководитель муниципалитета.