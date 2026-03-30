Гуманитарный конвой отправили в зону СВО из Раменского округа

Гуманитарный конвой «Раменское» отправится в Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Жители округа, предприятия и администрация собрали около 6 тонн груза по заявкам бойцов специальной военной операции.

Помочь в погрузке пришли глава Раменского округа Эдуард Малышев, родные участников специальной военной операции и курсанты военно-патриотического клуба «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина.

«Вот она связь поколений и сила общественного единства! Мы все разделяем одну цель — оказать помощь тем, кто в настоящее время стоит на страже интересов России и защищает нас с вами», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Несколько машин повезут генераторы, лекарства, стройматериалы, спецсредства, продовольствие и посылки от близких. Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» добавил, что фронтовики всегда ждут детские письма. Ни одна поездка гуманитарного конвоя не обходится без них. Поддержка от школьников Раменского округа важна для бойцов, и они благодарят всех, кто пишет им письма.