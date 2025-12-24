Гуманитарный конвой отправили в зону СВО из Орехово-Зуевского округа

Конвой с очередной партией гуманитарной помощи отправился в зону специальной военной операции 21 декабря. Груз сопровождают руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов и его команда.

В сборе гуманитарной помощи активно участвовали администрация городского округа, предприниматели и образовательные учреждения, а также неравнодушные жители. В состав партии вошли два мотоцикла и два мотоскутера, квадрокоптеры, комплектующие для FPV-дронов, усилители сигналов и современные системы связи Starlink.

Военнослужащим на передовую также доставят оборудование для наблюдения и подавления связи, антитепловизионные плащи, термобелье, личные посылки от близких и многое другое. Школьники Орехово-Зуевского округа изготовили для бойцов поздравительные открытки, новогодние украшения для блиндажей, а также собрали сладкие подарки.

Гуманитарный конвой проследует через Сватово-Купянск, Луганскую и Донецкую народные республики, Краснолиманское, Запорожское и Херсонское направления.