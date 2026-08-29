Гуманитарный груз военному госпиталю в Белгороде отправили из Можайска

В преддверии Дня военного медика Можайск отправил очередной гуманитарный конвой для военного госпиталя и воинской части в Белгороде. В состав груза вошли продукты, средства первой необходимости, одежда, предметы гигиены и памятные подарки для защитников.

В преддверии Дня военного медика Можайск отправил очередной гуманитарный конвой для военного госпиталя и воинской части в Белгороде. В состав груза вошли продукты, средства первой необходимости, одежда, предметы гигиены и памятные подарки для защитников.

Сбор помощи организовали на базе общественной приемной «Единой России» при участии предпринимателей, депутатов, ветеранских организаций и неравнодушных жителей округа.

Значительную часть груза составила молочная продукция — 1200 бутылок молока и коктейлей, которые передал директор завода «Можайский» Александр Козлов. Средства личной гигиены предоставил руководитель местного отделения организации инвалидов боевых действий Борис Балалаев.

Особое внимание уделили душевной поддержке бойцов. Воспитанницы женской колонии изготовили для военнослужащих ангелов-хранителей — памятные подарки, сделанные своими руками.

Координатор сбора и отправки помощи, член местного политсовета партии Лидия Афанасьева отметила важность поддержки военных медиков.

«Особые слова благодарности — военным медикам, которые каждый день совершают подвиг. Наша главная задача — чтобы и бойцы, и врачи знали: их ценят, о них помнят и в них верят», — сказала Лидия Афанасьева.

Незадолго до отправки конвоя помощь также получила военно-полевой госпиталь. Для него приобрели и доставили трубы, крепления, краны и муфты для восстановления отопительных коммуникаций.