Гуманитарный груз в зону СВО отправили из Химок

Представитель Общественной палаты городского округа Химки Сергей Вересняк вернулся из поездки на Новые территории, где передал военнослужащим 49-й зенитной ракетной бригады гуманитарную помощь. В состав груза вошли необходимое оборудование, медикаменты и средства для обустройства.

Член Общественной палаты городского округа Химки Сергей Вересняк доставил гуманитарную помощь военнослужащим 49-й зенитной ракетной бригады на новых территориях.

Сбор помощи организовали фонд имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, общественная организация «Федерация тхэквондо городского округа Химки Московской области» и Олимпийский спортивно-учебный центр «Планерная».

Военнослужащим передали генераторы, ретрансляторы, напольные кондиционеры, волновые пары, строительные инструменты, медикаменты и маскировочные сети. Кроме того, воспитанники школ «Наследие» и «Лидер» подготовили для бойцов рисунки и письма.

«Химчане активно помогают, собирают гуманитарную помощь, отвозят в зону боевых действий с первых дней СВО. Много наших земляков сейчас на передовой. Пока мы вместе и каждый участвует в помощи из тыла — мы одна большая, сплоченная сила!» — отметил Сергей Вересняк.

Работа по сбору и передаче гуманитарных грузов продолжается.