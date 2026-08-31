Гуманитарный груз передали бойцу СВО в Серпухове

В Едином центре поддержки участников спецоперации в Серпухове регулярно проходят встречи с военнослужащими и их семьями. Это позволяет точно определять необходимую бойцам адресную помощь.

29 августа в центр пришли военнослужащий Матвей с позывным Мот, его супруга Анастасия и сын Роман. Боец рассказал, что в зоне СВО находится уже почти два года, начинал младшим сержантом, сейчас дослужился до прапорщика и командует взводом. Вместе с Матвеем служит его давний друг, тоже житель Серпухова. На встрече поговорили о службе, о том, как обустроен быт военнослужащих, и о тех ежедневных вызовах, которые стоят перед нашими защитниками.

Матвей получил гуманитарный груз и уже в конце этой недели вернется к сослуживцам, чтобы доставить его непосредственно в подразделение.

Глава городского округа Алексей Шимко поблагодарил защитников Отечества за службу и подчеркнул, что необходимо оказывать участникам СВО и их семьям своевременную поддержку.