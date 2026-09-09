Гуманитарный груз передали бойцам СВО из Подольска

В Подольске продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Очередной груз был передан бойцу с позывным Седой, который прибыл в подольский волонтерский центр за заявкой.

Как говорят добровольцы, победа куется в тылу, и каждый такой выезд становится важным вкладом в общее дело. Боец с позывным Седой уже четвертый год служит в инженерно-технической роте. За это время его жена Дарья не раз обращалась за помощью в администрацию и волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, 1. Она отмечает, что поддержку оказывают всегда — от крупных сборов до мелких бытовых вопросов.

Приоритеты необходимых вещей в зоне спецоперации меняются в зависимости от текущих задач подразделения. Как пояснила супруга военнослужащего, сейчас на передовой особенно востребованы стройматериалы и инструменты.

«Так как они строят новые блиндажи, сейчас им нужны пилы, гвозди, цепи, шуруповерты, все для строительства», — рассказала Дарья.

Помимо стройматериалов и инструментов, в список вошли одежда, продукты питания и средства личной гигиены.

Гуманитарный груз будет доставлен на передовую в Луганском направлении уже на этой неделе.