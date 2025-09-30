Гуманитарный груз отправили в зону СВО из Балашихи

В честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией из городского округа Балашиха был отправлен гуманитарный груз для защитников Родины и детских домов. В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров и депутат окружного совета Андрей Холод.

В состав гуманитарной помощи вошли мотоциклы, ноутбуки, буржуйки, батареи для комплексного обогрева помещений, маскировочные сети, медикаменты и одежда. Все эти предметы были тщательно подобраны с учетом актуальных потребностей получателей.

«Мы постоянно поддерживаем связь с военнослужащими и детскими домами, которым необходима помощь. Отправляем именно то, что востребовано, что действительно нужно и о чем нас просят», — отметил Андрей Холод.

В городском округе Балашиха работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Подробная информация о дополнительных пунктах сбора и списке необходимых для фронта вещей доступна на сайте волонтерского движения Московской области: volonter.mosreg.ru.