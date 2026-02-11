Гуманитарный груз на передовую отправили из Ленинского округа

В Ленинском городском округе прошла отправка гуманитарной помощи для военнослужащих. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества и провели в рамках проекта «Доброе дело — нашим защитникам».

В сборе и подготовке груза участвовали жители округа, депутаты и члены местной Ассоциации ветеранов СВО. Они передали необходимое снаряжение и вещи, которые доставили в распределительный центр в Одинцове.

«Мы отправляем помощь каждые две недели. Жители Ленинского округа всегда откликаются и участвуют в сборах, понимая их важность. Наш тыл готов поддерживать тех, кто на передовой», — рассказала руководитель местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

Губернаторский проект «Доброе дело» работает с 2022 года. Его запустили школьники из Одинцова, а поддержал Андрей Воробьев. За четыре года к инициативе присоединились тысячи жителей региона. Помощь направляют не только в зону специальной военной операции, но и в Белгородскую, Курскую области, новым и приграничным территориям. Также поддержку получают ветераны и многодетные семьи Подмосковья.