Гуманитарный груз на 8 миллионов рублей отправили из Воскресенска в зону СВО

В Воскресенске собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО стоимостью почти восемь миллионов рублей. В благотворительной акции приняли участие сторонники партии «Единая Россия», предприниматели, депутаты, молодогвардейцы и неравнодушные жители.

В состав гуманитарного груза вошли внедорожники, мотоциклы, квадрокоптеры, запчасти и инструменты, телевизоры, генераторы, морозильники и рации, а также продукты питания — 250 килограммов элитной колбасы и 200 килограммов осетинского сыра, сделанных на заказ, саморазогревающиеся обеды, халва, пряники, кофе и более восьми тысяч бутылок чистой питьевой воды.

Не первый год бойцам помогают сотрудники предприятия «Сансипиэм». Начиная с 2022 года, работники отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь на сумму более 150 миллионов рублей.

«Россию отстаивали наши предки веками, а сегодня наша очередь отстоять родную страну. Если мы не отстоим страну, предки нам не простят. Каждый вносит свой вклад в победу, своим трудом, помощью ребятам на фронте. Это для них имеет большое значение», — отметил учредитель ООО «Сансипиэм» Виталий Дауров.

Он лично сопровождает грузы и общается с защитниками на фронте. Искренний порыв Виталия Даурова поддерживают сотрудники предприятия, администрация городского округа и лично Алексей Малкин.

«Горжусь настоящими патриотами городского округа Воскресенск, благодарю предпринимателей за активную гражданскую позицию, весомую поддержку защитников нашей Родины и очередной вклад в главное дело России», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Руководитель муниципалитета вручил директору ООО «Сансипиэм» Виталию Даурову благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Такой пример бескорыстной помощи заразителен. Работник детского сада Анастасия Балабанова занималась сбором помощи бойцам специальной военной операции самостоятельно. Виталий Дауров постоянно видел соседку то с коробками, то с пакетами. Однажды они разговорились и поняли, что делают одно большое дело.

«Хочу бойцам передать шоколад „Аленка“. Там еще коробки есть. Мы купили 100 килограммов. Я считаю, что это должно быть от сердца от души. Я хочу пожелать всем добра, и чтобы больше людей помогало бойцам. Пусть письмо, рисунок, чтобы поддержка доходила до ребят», — поделилась жительница города Белоозерский Анастасия Балабанова.

Отметим, что всего в зону спецоперации из Воскресенска отправили более 115 тонн гуманитарной помощи.