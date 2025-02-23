Гуманитарный груз из Можайска доставили в полевой госпиталь в Белгород

В сборе груза приняли участие местные предприниматели, общественные организации, волонтеры, образовательные учреждения и активные граждане.

Председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева отметила, что округ уже более двух лет активно занимается сбором помощи для нуждающихся. Благодаря постоянной связи с госпиталем удается учитывать актуальные потребности. В зимний период особенно востребованы теплые вещи, обувь, перчатки, а также письма с пожеланиями и сладости. На этот раз помощь будет разделена между двумя госпиталями, так как недавно к округу обратились представители еще одного прифронтового учреждения, испытывающего острую необходимость в поддержке.

Кроме того, муниципалитет принял участие в проекте партии «Единая Россия» под названием «Успех V единстве поколений». Школьники округа написали письма поддержки, поделившись историями своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны. В ответ белгородские ребята расскажут о своей жизни в современных условиях.