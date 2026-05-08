Гуманитарный груз и автобус отправили бойцам из Ленинского округа

В Ленинском городском округе собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. На Донецкое и Запорожское направления передали необходимые вещи, детские письма и автобус для нужд подразделений.

В сборе помощи приняли участие глава округа Станислав Каторов, предприниматели, волонтеры, школьники, юнармейцы и жители муниципалитета. Груз сформировали к предстоящему Дню Победы. В него вошли спецсредства, предметы личной гигиены и вещи, необходимые военнослужащим.

Часть посылок направили роте связи на Донецком направлении. Подразделение обеспечивает устойчивую связь между бойцами. Вместе с гуманитарной помощью военнослужащим передали письма и открытки от школьников округа.

Станислав Каторов поблагодарил всех участников сбора.

«Каждый постарался помочь и вложил частичку себя. Особенно важны письма детей. Даже первоклассники написали слова поддержки нашим бойцам», — отметил глава округа.

Для подразделений на Запорожском направлении подготовили автобус. Транспорт передали при участии предпринимателя Сергея Арбузова. Машину также загрузили гуманитарной помощью и детскими письмами.

Перед отправкой на бортах автобуса появились пожелания и слова поддержки. Их оставили Станислав Каторов, Сергей Арбузов и представители молодежных организаций. По словам организаторов, такие послания должны напомнить военнослужащим о поддержке жителей округа.