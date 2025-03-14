Гуманитарный груз доставили в зону СВО из Солнечногорска

Жители Солнечногорска собрали для бойцов СВО предметы первой необходимости. Гуманитарный груз уже доставили под Херсон.

Сбор был организован на базе Единого центра поддержки участников СВО и их семей и инициирован секретарем местного отделения партии «Единая Россия», главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым.

Бойцы получили термобелье, предметы гигиены, берцы, медикаменты, газовые горелки, систему радиоэлектронной борьбы и многое другое. Доставкой груза занимались члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия».

«К штурмовикам приехали в первый раз, но теперь будем вести ребят на постоянной основе. Бойцы выполняют очень сложные задачи, а мы должны максимально подключаться и помогать. Каждая наша поездка — это возможность поддержать боевой дух ребят. Это возможность приносить пользу, находясь в тылу», — рассказала член партии «Единая Россия», заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести все необходимое можно в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО по адресу: улица Красная, дом № 22а, первый этаж.