Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Наро-Фоминска

Общими усилиями были собрано все, что жизненно необходимо военнослужащим на фронте: FPV-дроны, детекторы дронов НАБАТ, мониторы, 3D-принтер, шанцевый инструмент, бензопилы, шуруповерты и гайковерты, источники питания, маскировочные костюмы, тактические аптечки и многое другое.

Груз доставили на передовую казаки ХКО «Таманец» и команда ZOV «Поддержим наших». Поездка, по их словам, была крайне непростой, но все поставленные задачи выполнены.

Ранее сотрудники МФЦ совместно с администрацией муниципалитета передали гуманитарную помощь бойцам СВО, находящимся на лечении в Селятинском военном госпитале, и на передовую. Эта инициатива стала частью комплексной работы Наро-Фоминского округа по поддержке участников СВО.