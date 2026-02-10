Гуманитарный груз для военных и детей отправили из Наро-Фоминска

Округ вновь подтвердил свою сплоченность и готовность прийти на помощь. Недавно была сформирована и отправлена очередная партия гуманитарного груза, адресованная российским военнослужащим, медицинским учреждениям и детям в зоне специальной военной операции.

«Эта инициатива стала ярким примером того, как совместными усилиями администрации, депутатов и неравнодушных жителей можно оказывать реальную поддержку тем, кто нуждается в ней больше всего. Инициатива по сбору помощи прошла под эгидой председателя Совета депутатов округа Геннадия Пензова, при активном участии представителей администрации и жителей Наро-Фоминска», — сообщили организаторы.

Формирование груза осуществлялось по прямым запросам, поступившим как от самих военнослужащих, так и от медицинских учреждений, находящихся на передовой. В состав последней отправленной партии вошли строительные материалы и инструменты, необходимые медикаменты, специализированная помощь, включающая продукты длительного хранения и предметы первой необходимости.