Гуманитарный груз для бойцов в зону СВО отправили из Пушкино

Депутаты Совета депутатов городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев вместе с уполномоченным главы округа Ольгой Алексеевой передали помощь для военнослужащих. Груз направили волонтерской группе «Своих не бросаем» для дальнейшей отправки в зону специальной военной операции.

В состав груза вошли лекарства, предметы первой необходимости, средства гигиены и бытовая химия. В ближайшие дни все это доставят военнослужащим в Курскую область.

«Помощь не должна быть разовой акцией. Это постоянная работа, поэтому еженедельно мы отправляем грузы участникам СВО. Собрали порядка 300 килограммов бытовой химии и лекарств. Мы всегда на связи и быстро подключаемся, когда поступают обращения», — рассказал Дмитрий Кульков.

На встрече депутату вручили благодарственное письмо от командира войсковой части. Это подтверждение того, что поддержка из тыла доходит до адресатов и помогает бойцам выполнять задачи.

Каждая посылка обеспечивает военных необходимым и дает им чувство поддержки от родной земли. Это укрепляет боевой дух и приближает победу.