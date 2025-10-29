Гуманитарный груз для артиллерии в зоне СВО передали из Ленинского округа

Администрация Ленинского округа передала гуманитарную помощь артиллерийским подразделениям на Купянском направлении по просьбе бойца СВО с позывным «Фрол». В состав груза вошли рации, теплые вещи и бронежилеты.

Необходимые вещи собрали и отправили в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы оперативно откликнулись на просьбу нашего земляка и собрали необходимые средства связи и оборудование. Такая адресная помощь особенно ценна, поскольку соответствует реальным потребностям военнослужащих. Поддержка военнослужащих — это приоритетная задача, и мы будем продолжать оказывать помощь нашим бойцам на передовой. Победа будет за нами», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В состав груза вошли рации для обеспечения связи, автономные отопители, теплые вещи, армейский бронежилет и другое необходимое оборудование. Отправка проходила при участии бойца СВО и его супруги. Груз доставят напрямую в подразделения Купянского направления.

«Впервые обратился за помощью в муниципалитет. Все организовали максимально быстро. Благодарю за эффективное взаимодействие и оперативность», — добавил военнослужащий специальной военной операции.

Администрация Ленинского городского округа продолжает систематическую работу по поддержке участников специальной военной операции, организуя сбор и доставку гуманитарных грузов по запросам военнослужащих.