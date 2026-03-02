Гуманитарную помощь в зону спецоперации отправили из Чехова

Глава округа Михаил Собакин и волонтеры из объединения «Помощь СВО Чехов» передали бойцам крупную партию гуманитарного груза. Для подразделений собрали технику, снаряжение и медикаменты.

В зону спецоперации отправили мотоциклы, термобелье и сублимированные продукты. Волонтеры также передали рации, антенны для ретрансляторов, ноутбуки и FPV-мониторы. Бойцы получили 30 килограммов пластика для 3D-принтеров, медикаменты и индивидуальные аптечки. Среди собранного — предметы обихода, обувь, более 100 налобных фонарей, маскировочные сети, автомобильная резина, аккумуляторы и масла.

«Весь объем помощи подготовили для подразделений беспилотных систем, штурмовиков, инженеров и разведчиков», — отметил Михаил Собакин.

К гуманитарному грузу приложили более 1000 открыток и писем от детей. В своих посланиях школьники поблагодарили бойцов и передали им теплые пожелания.