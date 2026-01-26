Гуманитарную помощь участнику СВО передали в Пушкино

В городском округе Пушкинский передали гуманитарную помощь для военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Посылку с рациями и генераторами получила его мать.

Во встрече участвовали глава округа Максим Красноцветов, председатель Общественной палаты Алексей Селеменев и депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Мать военнослужащего, Ирина Александровна, обратилась к администрации с просьбой сына. Он попросил прислать необходимое оборудование для выполнения боевых задач.

«В округе продолжается системная работа по поддержке участников СВО и их семей. Мы находимся в постоянном контакте с семьей и продолжим оказывать помощь», — заявил глава округа Максим Красноцветов.

В доме военнослужащего остались мать и его четырехлетняя дочь.