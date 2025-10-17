Гуманитарную помощь передали из Серпухова в зону СВО

В Центре профориентации и трудоустройства молодежи в Серпухове прошло профориентационное мероприятие «Мой папа — герой!» в преддверии Дня отца. Урок провели при поддержке муниципального депутата Надежды Ереминой в рамках проектов «Успех в единстве поколений» и «Моя карьера с Единой Россией». Ребята встретились с участником СВО, а после бойцу передали гуманитарную помощь.

В патриотическом мероприятии приняли участие около 50 школьников. Встречу провели для того, чтобы познакомить ребят с профессиями военного, полицейского и пожарного. Своим опытом поделились отцы. Среди них — участник специальной военной операции. Детям рассказали про баланс между профессиональным выбором и отцовством. Школьники за чашкой чая задали защитнику вопросы и поделились своими эмоциями о важности профессий.

В конце активисты военно-спортивного центра «Маргеловец» передали гуманитарную помощь участнику СВО, символизируя единство и поддержку.

«Мы очень рады видеть здесь столько заинтересованных ребят, готовых учиться у настоящих героев. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и помните, что каждый из вас может стать опорой и примером!» — подчеркнула директор Центра по профориентации Надежда Еремина.

Подобные мероприятия — это важный вклад в будущее страны и воспитание подрастающего поколения, помогающий формировать правильные ценности и профориентационные ориентиры.