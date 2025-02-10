Гуманитарную помощь передали из Реутова в зону СВО

В Фонде социальной поддержки населения в Реутове прошла встреча с участниками специальной военной операции и их семьями. В ходе мероприятия муниципальные депутаты и волонтеры передали им необходимую помощь.

Жене одного из бойцов передали запчасти для квадроцикла.

«Нам важно всегда быть на связи со всеми: с действующими участниками СВО, с их родными, с теми, кто уже вернулся и стал ветераном спецоперации, и, конечно, с семьями наших погибших бойцов», — сказала руководитель Фонда, первый заместитель председателя Совета депутатов Анна Бабалова.

Три бойца рассказали свои истории. Один из них добавил, что на фронте нужны рации, маскировочные сети, детекторы дронов и РЭБы. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Мария Плюснина сообщила, что организация регулярно принимает заявки от военнослужащих и адресно выполняет их.

«Все, что касается ваших семей, будьте уверены — мы рядом, тыл у вас надежно прикрыт. По любому вопросу можете обращаться в Фонд и к своим депутатам. Все, что в нашей компетенции, сделаем», — отметил председатель Совета депутатов Николай Ковалев.

Анна Бабалова заметила, что фонд совместно с «НПО машиностроения» проводит благотворительные концерты. Ближайший состоится в ДК «Мир» 27 февраля. Собранные средства направят на закупку гуманитарной помощи.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Получить дополнительную информацию можно в Центре подготовки или на сайте контрактмо.рф, по адресу: улица Ленина, 23 или по телефону: 8 (909) 903-54-19.