Гуманитарную помощь передали из Ленинского округа в зону СВО

Военнослужащему с позывным «Ярус» передали вещи, строительные материалы, детские письма. Их доставят в зону боевых действий направления Сватово-Кременная.

«Мы благодарны администрации округа за организацию сбора гуманитарной помощи и возможность внести свой вклад в это важное дело. Узнав о потребностях, мы собрали необходимые наборы для участников СВО и передали их в администрацию. Также мы поддерживаем сотрудников нашего предприятия, ушедших добровольцами на фронт. Мы сопереживаем всему происходящему, разделяем трудности и радуемся успехам наших военнослужащих», — отметил коммерческий директора АО «Гипсобетон» Олег Гаврилов.

На встрече с военнослужащим была супруга Ольга. Она принимает участие в проекте «Жизнь после победы» партии «Единая Россия».

«Это замечательная программа, и мне она очень нравится. Она помогает справиться с эмоциями и дождаться встречи с супругом или сыном. В рамках проекта проводятся лекции и встречи, оказывается необходимая поддержка. Общение с единомышленниками, с людьми, которые тебя понимают, позволяет легче находить общие темы. Я участвую в проекте как волонтер. Имея собственный зоомагазин, я могу оказывать гуманитарную помощь и поддержку животным, которых там немало», — рассказала жена военнослужащего Ольга.